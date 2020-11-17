Марина Сидухина - о запрете забирать детей из семьи без суда: "Важно услышать мнение всех"

Андрей Турчак считает, что законопроект нужно доработать

В России продолжают обсуждать законопроект о запрете забирать детей из семьи без решения суда. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что инициатива нуждается в доработке для рассмотрения в первом чтении. Он отметил, что депутаты готовы услышать мнение каждого.

Эту же позицию подтвердила и заместитель секретаря Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,координатор партийного проекта «Крепкая семья» Марина Сидухина. Она считает, что нужно услышать мнение каждого.

- Тема защиты детства она всегда очень важна и очень ответственна.Очень важно мнение об этом законопроекте общественных организаций, родительского сообщества, затем рассмотрение его в законодательных органах, начиная с органов местного самоуправления, - подчеркнула она.

Марина Сидухина уверена, что выносить закон на обсуждение в Думе можно лишь после получения широкой общественной поддержки.

Напомним, что сейчас ребенка из семьи можно забрать в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью. Если же поправки будут приняты, это можно будет сделать лишь по решению суда. До этого - только если он может умереть буквально в течение нескольких часов.