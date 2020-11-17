"Представился спортсменом, а просил о помощи": насильник и развратник развел жительницу Сызрани на 2 млн рублей

Бывшему заключенному грозит новый срок за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в суд передано уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины и его 50-летней знакомой, которые обвиняются в хищении 1,97 млн рублей. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

Мужчина, ранее судимый за изнасилование, развратные действия, угрозу убийством и разбой, в социальных сетях познакомился с 30-летней женщиной из Сызрани. Поняв, что новая знакомая ему доверяет, мужчина рассказал ей выдуманную историю о том, что является спортсменом и часто ездит на соревнования, но нуждается в деньгах, потому что его хотят судить за драку.

Новую знакомую он попросил помочь ему деньгами и дал телефон своей подельницы, которая представилась адвокатом. На протяжении месяца девушка переводила деньги, отдав почти 2 млн рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, которое передано в суд для рассмотрения. Обвиняемые находятся под стражей.