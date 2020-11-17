От новичка до производителя: как разработать стратегию успешных продаж на российских маркетплейсах?

Участие бесплатное. Необходима регистрация

Мероприятие реализуется по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Популярность онлайн-шоппинга среди российских покупателей растет из года в год. Именно в Интернет сегодня переместился основной поток платежеспособных клиентов, которые круглосуточно ищут и покупают нужные им товары на различных маркетплейсах.

Узнать о том, как увеличить обороты компании с помощью выхода на российские торговые онлайн-площадки, смогут участники очередного вебинара «Стратегия успешных продаж на российских маркетплейсах. От новичка до производителя»

Спикером на мероприятии выступит Алина Гончаренко, владелец производства дизайнерского декора и развивающих игрушек COOLWOOdecor, основатель проекта по продвижению товаров на маркетплейсах для handmade-производителей «BEZGRANIZ».

Вебинар на тему «Стратегия успешных продаж на российских маркетплейсах. От новичка до производителя» будет посвящен разбору примеров реальных кейсов производителей и поставщиков, покоривших самые популярные интернет-площадки в России. Эксперт поможет разобраться, как «упаковать» и создать бренд своего товара, чтобы он хорошо продавался не только офлайн, но и онлайн.

Мероприятие будет полезно производителям, а также специалистам компаний, которые уже работают или только планируют размещение своих товаров на интернет-платформах.

В программе вебинара на тему «Стратегия успешных продаж на российских маркетплейса. От новичка до производителя»:

Создание продающей стратегии для товара на примере практических кейсов

Свой товарный бренд - от выбора товара до упаковки

Обзор крупнейших российских маркетплейсов МП Wb, Ozon, Яндекс-Покупки

ТОП правил успешных продаж на платформах

Дата проведения: 19 ноября 2020 года

Время проведения: 18:00 - 19:30 (Самарское время)

Формат: онлайн

Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1473853/

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