«Кровь прольется»: самарский Конор Руслан Беценаев анонсировал бой с Раджабом Мугутдиновым

Бой пройдет в следующем году. Фото: instagram.com/thenotoriousrus_

Боец ММА Руслан Беценаев, также известный как самарский Конор, объявил о своем следующем поединке. Он сразится с Раджабом Мугутдиновым в рамках интернет-шоу «Наше дело». Бой пройдет в следующем году, точная дата поединка неизвестна. Бойцы уже успели обменяться высказываниями, которые они опубликовали в своих инстаграмах.

- Мое уважение этому бойцу, но кровь прольется! Раджаб Мугутдинов, ты достойный боец, это будет честью для меня провести с тобой бой. Этот поединок тянет на бой вечера и достойный гонорар, - написал Руслан Беценаев.

Его соперник ответил следующее:

- Ассалам аллейкум, приветствую всех! Рад поделиться радостной новостью. Не успел я опубликовать пост о том, что имею желание подраться, как тут же мне поступило предложение разделить клетку с Русланом Беценаевым в шоу «Наше дело». Руслана я знаю еще с проекта «Битва за хайп», это очень зрелищный и хороший боец, к которому я испытываю только уважение. Дата боя пока еще не утверждена, скорее всего, это будет январь. Желаю нам подойти к поединку без травм и в лучшей форме, чтобы показать зрелищный и красивый бой. Будет рубка!