В "Экспо-Волге" в Самаре пройдет Осенняя ярмарка

На ярмарке представят большой ассортимент разных товаров

В Самаре в выставочном комплексе "Экспо-Волга" с 18 по 23 ноября пройдет Осенняя ярмарка, на которой горожане смогут купить продукты, товары для дома или одежду к зиме.

Посетители ярмарки смогут продегустировать чай со вкусом саусепа - индийского фрукта, так называемого сметанного яблока, приобрести произведенное в Греции оливковое масло и изготовленное на его основе косметику. Также будет представлена камчатская рыба, натуральные вина и конфеты.

На ярмарке можно будет купить одежду и ювелирные изделия. В разделе "Одежда" будут представлены льняные изделия из Костромы, монгольский трикотаж, вязаные войлочные пальто, шубы из каракульчи редкой выделки и многое другое.

Ярмарка пройдет по адресу ул. Мичурина, 23 А, выставочный комплекс "Экспо-Волга", и будет работать с 10 до 19 часов, вход свободный.