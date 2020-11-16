В Самаре открывается Осенняя ярмарка

С 18 по 23 ноября в выставочном комплексе «Экспо-Волга» будет проходить Осенняя ярмарка

Большинство товаров, которые будут представлены в залах выставочного комплекса «Экспо-Волга», – редкие изделия, которые нельзя купить в самарских магазинах.

Продуктовые павильоны порадуют посетителей настоящим индийским чаем из Шри-Ланки, к чаю – белорусские конфеты, вкусные, без пальмового масла, сделанные по ГОСТу на подворье Свято-Богоявленского монастыря в городе Орша; белевская пастила, которую можно есть даже тем, кто страдает сахарным диабетом, и полезный мед.

Будут на выставке-ярмарке товары из солнечной Греции. Крупные оливки и маслины и масло из них, вяленые томаты и артишоки, печеная фасоль, сладости – раздолье для гурманов. Производители также привезли на ярмарку косметику из греческого оливкового масла.

Знаменитая камчатская рыба: кижуч, горбуша, кета, кальмары, крабы, креветки, икра – все, чем славится дальневосточный полуостров, привезут на Осеннюю ярмарку в Самару.

В разделе «Одежда» будут представлены льняные изделия из Костромы, монгольский трикотаж из шерсти козы и яка, дизайнерские вязаные войлочные пальто, в которых тепло даже зимой шубы из каракульчи редкой выделки и многое другое.

Ярмарку отличает то, что все изделия изготовлены из натуральных природных материалов.

КСТАТИ

Организаторы выставки в «Экспо-Волге» заботятся о здоровье посетителей. Зал дезинфицируется, вход строго в масках, все сотрудники проходят температурный контроль.

Подробнее о выставке-ярмарке на сайте www.samarabigfair.ru.

КОГДА: 18-23 ноября.

ГДЕ: ВК «Экспо-Волга», ул. Мичурина, 23а.

Вход свободный.