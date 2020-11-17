В Тольятти горела кровля пристроя к ресторану Mon Amour

Пожарные тушили кровлю пристроя в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти во вторник, 17 ноября, произошел пожар на улице Баныкина. Загорелась кровля пристроя у ресторана Mon Amoer.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, горела кровля хозяйственной постройки на площади в 60 кв. м. Сообщение в МЧС поступило в 12:17. На месте работали 30 человек и 7 единиц техники. Пожар ликвидировали в 13:39, погибших и пострадавших в результате происшествия не было.

Ранее в Самаре произошел крупный пожар в жилом доме около здания регионального правительства. Было эвакуировано 38 человек, в том числе 15 детей из расположенного садика на 1 этаже.