Тольяттинские полицейские нашли наркотики в автомобиле такси

Наркотики нашли в такси при досмотре машины. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские изъяли наркотики у водителя такси, говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль такси и заметили, что водитель сильно нервничал. Машину решили досмотреть и в присутствии понятых нашли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Как показало исследование, изъятым веществом оказался мефедрон общей массой 162 грамма. Водитель был задержан. Как он рассказал, наркотики он планировал сбыть с помощью "закладок".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Если вина таксиста будет доказана, ему грозит до двадцати лет лишения свободы. Ранее задержанный уже был судим за кражу.