Самарский хоккеист Степан Захарчук подписал контракт с чешским клубом Яромира Ягра

Степан Захарчук – воспитанник самарского хоккея. Фото: ХК ЦСК ВВС.

Бывший хоккеист самарского ЦСК ВВС и тольяттинской «Лады» Степан Захарчук продолжит карьеру в чешском клубе «Рытиржи Кладно». Этой командой владеет знаменитый хоккеист Яромир Ягр.

Напомним, Степан Захарчук кроме Самары и Тольятти выступал за казанский «Ак Барс», нижегородское «Торпедо», владивостоксий «Адмирал». Он прослыл одним из самых жестких игроков в КХЛ. До перехода в «Кладно» Захарчук уже играл в Чехии – он провел 12 матчей за «Пардубицу», в которых забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.

Яромир Ягр – чешский хоккеист, который долгое время выступал в НХЛ. Свою карьеру он начал в 1988 году и до сих пор продолжает играть. Сейчас Ягру 48 лет.