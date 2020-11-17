В Самарской области ищут водителя, который насмерть сбил пешехода

В Самарской области ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области ищут водителя, который на 2 км дороги "Похвистнево-Сосновка" насмерть сбил пешехода. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.
Авария произошла в понедельник, 16 ноября. По данным полиции, неустановленная машина сбила 51-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.
По предварительным данным, пешехода сбил автомобиль "Газель" - на месте происшествия нашли правое зеркало заднего вида.
В полиции напоминают, что за оставление места ДТП возможна уголовная ответственность. При аварии водители должны, по возможности, оказать помощь пострадавшим и сообщить о случившемся врачам и в полицию.