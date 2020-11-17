В Самарской области ищут водителя, который насмерть сбил пешехода

В Самарской области ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ищут водителя, который на 2 км дороги "Похвистнево-Сосновка" насмерть сбил пешехода. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

Авария произошла в понедельник, 16 ноября. По данным полиции, неустановленная машина сбила 51-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, пешехода сбил автомобиль "Газель" - на месте происшествия нашли правое зеркало заднего вида.

В полиции напоминают, что за оставление места ДТП возможна уголовная ответственность. При аварии водители должны, по возможности, оказать помощь пострадавшим и сообщить о случившемся врачам и в полицию.