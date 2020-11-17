Названа предварительная причина пожара около здания правительства в Самаре

Загорелась квартира на втором этаже Фото: Вячеслав СОРОКИН

Установлена предварительная причина пожара на Студенческом переулке в Самаре, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар произошел в пятиэтажном доме около здания регионального правительства. Как выяснилось, горели домашние вещи в квартире на 2-м этаже. Площадь пожара составила 50 кв. метров. Был эвакуирован 41 человек, четверо пострадали. В доме располагался детский сад, откуда эвакуировали 15 детей и 10 сотрудников.

По имеющимся данным, в квартире, где началось возгорание, жила социально неблагополучная семья. Как рассказали жильцы дома, там часто устраивались посиделки с распитием алкогольных напитков.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Более детально в причинах разбираются в испытательной пожарной лаборатории и дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары.