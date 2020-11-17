Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян выступит в эфире радио "Комсомольская правда"

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в эфире радио "Комсомольская правда" расскажет о новых койках, организации медицинской помощи и ответит на вопросы журналистов о коронавирусе

Ровно год назад в мире впервые услышали о коронавирусе - последние раскрытые данные говорят о том, что именно 17 ноября в Китае в больницу обратился первый зараженных пациент.

В Самарской области с инфекцией борются уже восемь месяцев. Официально о первом зараженном стало известно 17 марта 2020 года. Первые пациенты были туристами, вернувшимися из Европы, затем заболевать начали члены семей носителей коронавируса...

Сегодня мы с ностальгией вспоминаем о днях, когда 5-6 выявленных в сутки больных казались огромным числом. Сегодня коронавирус стал одной из распространенных болезней, но и бороться с ним за это время научились гораздо лучше, чем в первые месяцы. Сегодня для медиков COVID - 19 уже не является неизученной инфекцией. Разработаны протоколы лечения, найдены препараты, которые способны победить болезнь. Да и организм самарцев уже научился бороться с вирусом.

Итоги этих восьми месяцев мы подведем в студии радио "Комсомольская правда" вместе с министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном. Он сначала включился в эту борьбу как главврач больницы имени Середавина, а затем уже как глава системы здравоохранения региона. С какими вызовами пришлось столкнуться, что было сложнее всего преодолеть, какие вопросы приходилось решать буквально на колесах и как нам удалось так быстро подготовить койки для больных СOVID-19. Честный и подробный разговор слушайте на 98,2 FM в 18.03 17 ноября.