Стало известно, когда в Самаре огласят приговор по делу о похищении школьников

Уголовное дело о похищении школьников рассматривает Октябрьский районный суд Самары Фото: Александра БУДАЕВА

Октябрьский районный суд готовится к оглашению приговора по громкому уголовному делу: в нем есть угрозы и похищение школьников, большие деньги, ставки на спорт и даже взятки. Одно уголовное дело в итоге "вылилось" как минимум в три серьезных разбирательства.

Напомним, началось все в марте 2018 года, когда самарский бизнесмен Андрей Козлов решил связаться с одноклассниками своего брата - он дал школьникам Владимиру и Михаилу 300 тысяч рублей, чтобы они сделали ставки на кибер-спорт и преумножили капитал. Вместо этого подростки деньги проиграли, хотя ранее и обещали вернуть своему кредитору "несгораемую сумму".

Андрей Козлов в итоге перешел к жестким мерам, дело дошло до похищения обоих мальчишек из школы. Чтобы провернуть это, по версии следствия, мужчина попросил помощи у своих знакомых - Кирилла Пашкова и Ованеса Матназарова. Испуганные подростки долг вернули, а их родители написали заявление в полицию.

Пока в суде рассматривали уголовное дело Козлова, Пашкова и Матназарова, в полиции возбудили уголовное дело по факту махинаций со ставками на спорт. Пока что подозреваемым по делу о мошенничестве проходит только Михаил, но потерпевшие говорят, что к ответственности могут привлечь и Владимира тоже. Оба парнишки на сегодняшний день уже стали совершеннолетними.

Тем временем появилось еще одно уголовное дело: по версии следствия, на родственников Козлова вышла женщина-адвокат, которая предложила за 2 млн рублей обеспечить ему весьма мягкий приговор. В итоге при получении 2 млн рублей ее задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области, и она вместе с посредником, который передавал деньги, тоже оказалась на скамье подсудимых.

Уголовное дело адвоката Екатерины Надыровой Октябрьский районный суд начнет рассматривать 23 ноября. А оглашение приговора по делу Козлова, Пашкова и Матназарова назначено на 1 декабря. Напомним, гособвинение запросило им реальные сроки: 6-8 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Обещали семью порезать, нас закопать»: самарских школьников похитил бизнесмен, которого они хотели кинуть на деньги

Михаил и Владимир зарабатывали, делая ставки на кибер-игры, проиграли крупную сумму и «попали по-полной» (подробности)

Доигрались: двое самарских школьников попали под уголовное дело из-за ставок на киберспорт

Это те самые ребята, которых два года назад похитили со школы, чтобы «выбить» с них долги (подробности)

В Самаре красотка-адвокат за 2 миллиона обещала свободу похитителям школьников

Екатерине вменяют покушение на мошенничество и теперь будут судить (подробности)