В Самару пытались ввезти наркотики из Италии

Таможенники нашли наркотики в почтовых отправлениях из Италии

Самарские таможенники изъяли в почтовых отправлениях наркотики, которые пытались провезти в страну из Италии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Самарской таможни.

В Самаре при получении посылки задержали 44-летнего мужчину. Как он сам пояснил, посылку он заказал через интернет, наркотики планировал употребить сам. В посылке обнаружили полиэтиленовые пакеты с веществом растительного происхождения и наклейкой "Марихуана". Всего изъяли 0,26 грамм гашиша и 10,98 грамм марихуаны.

В дальнейшем у задержанного провели обыск по месту жительства и нашли пакет с веществом растительного происхождения с сильным запахом. Содержимое пакета направлено на экспертизу.

По факту контрабанды наркотиков возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.