Экологический совет попросит губернатора не строить производства с вредными выбросами в Тольятти

Промышленным предприятия Тольятти предложили разработать варианты по снижению вредных выбросов

В Тольятти во время заседание общественного экологического совета под председательством первого заместителя главы города Игоря Ладыки было принято решение обратиться к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову о недопустимости строительства в Тольятти новых производств, выбрасывающих в атмосферу загрязняющие вещества.

Как рассказала директор Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории Надежда Карпасова, в городе снижается рассеивающая способность атмосферы. Это связано с плотностью застройки и изменяющимися погодными условиями, такими как повышение среднегодовой температуры, а также снижения скорости ветра и уменьшении количества осадков.

Промышленным предприятиям города предложили разработать варианты по кардинальному снижению вредных выбросов до 2024 года. Как ожидают участники совета, к этой работе подключаться "АвтоВАЗ", "Тольяттиазот", "Тольяттинский судоремонтный завод" и другие компании.