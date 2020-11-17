Люди света: в Самаре откроют уникальную выставку, посвященную 100-летию Плана ГОЭЛРО

9 декабря в 12.00 в Самарском государственном экономическом университете откроется уникальная передвижная выставка, посвященная 100-летию Плана ГОЭЛРО. Этот проект – результат скрупулезной работы коллектива преподавателей-историков и студентов-волонтеров СГЭУ в содружестве с Российским государственным архивом в Самаре и Самарской областной универсальной научной библиотекой провели большую поисковую работу. Проект СГЭУ поддержан Фондом «История Отечества».

- В архивах и библиотеках города мы по крупицам собирали информацию о работниках Комиссии ГОЭЛРО - ведущих разработчиках первого в мире инновационного плана технологического переустройства национальной экономики, - рассказывает д.и.н., профессор кафедры теории права и философии Наиля Тагирова. - Студенты подготовили презентации и записали подкасты об этих людях. Сейчас мы заканчиваем работу над каталогом, стендами для выставки и доделываем сайт, где можно будет найти всю собранную информацию.

Посетители увидят, как появился единый план Государственной электрификации России и был реализован в общенациональном масштабе. В 1920-е годы это была смелая программа технологической революции.

В стенах Самарского государственного экономического университета выставка будет работать с 9 по 15 декабря, с 16 по 21 декабря – в Самарской областной универсальной библиотеке (СОУНБ).

- В концентрированном виде выставка рассказывает о результатах, международном значении и долговременных последствиях электрификации СССР. По QR-коду желающие смогут перейти на сайт выставки и познакомиться с ней в текстовом, визуальном и ауди-формате. – дополняет Наиля Тагирова.

Открытие выставки даст старт IX региональным Клейновским научным чтениям, во время которых подведут итоги работы над проектом, наметят новые направления исследований в области экономической истории. Чтения пройдут в смешанном формате (Онлайн и оффлайн) 9-10 декабря.