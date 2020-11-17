В Самаре улицу Авроры официально продлевают до улицы Ново-Садовой

Если проложить дорогу "напрямую", то ее длина составит 1,35 км Фото: Яндекс. Карты

17 ноября первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов подписал распоряжение о продлении улицы Авроры в Самаре от Московского шоссе (где она заканчивается в настоящее время) до улицы Ново-Садовой.

В распоряжении не указаны конкретные сроки, документ лишь обязывает чиновников утвердить документацию по внесению изменений в планировку территорий для того, чтобы можно было проложить эту дорогу. Предполагается, что она будет иметь статус автомобильной дороги общего пользования регионального значения.

Если проложить дорогу "напрямую", то ее длина составит 1,35 км, однако в таком случае она пройдет прямо по Ботаническому саду и территории церкви, расположенной рядом с Самарским университетом - такое вряд ли возможно. Как именно власти пустят удлиненную улицу Авроры, и сколько потребуется времени для проектировки и воплощения масштабных планов в жизнь, пока не ясно.