У самарского бюро медсоцэкспертизы вновь появились проблемы с законом

Прокуратура Отрадного считает потенциально опасным для детей здание, которое находится в центре города Фото: предоставлено пресс-службой

В Самарской области Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области может вновь оказаться в центре скандала. Напомним, в прошлом году главу организации подозревали в приобретении на бюджетные деньги объектов недвижимости по завышенным ценам, но через полгода следствие отказалось от каких-либо претензий в его адрес, после чего Дмитрий Драч вернулся на свой пост.

Сейчас прокуратура вновь высказывает претензии по вопросам, связанным с недвижимостью. На сей раз речь идет о заброшенном двухэтажном здании площадью в 672 кв метра, которое расположено на ул.Пионерской, 8а в городе Отрадном. По данным местной прокуратуры, объект находится в безвозмездном пользовании у самарского бюро медсоцэкспертизы.

- Здание представляет опасность для жизни и здоровья детей, - объясняет надзорное ведомство. - Окна разбиты, внутри постоянно собираются лица без определенного места жительства, прилегающая территория заросла кустарниками, захламлена мусором. Ограждение в нескольких местах полностью отсутствует.

Местные жители несколько раз жаловались в полицию на "разборки" и разгул преступности на территории "заброшки". А подростки облюбовали здание для своих игр, что уже привело к несчастному случаю: в этом году с козырька второго этажа упал мальчик. Он выжил, но получил серьезные травмы. Годом ранее на прилегающей территории дважды тушили пожары.

Отрадненская прокуратура внесла представление в адрес руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы региона, требуя устранить нарушения. Однако что конкретно должна сделать организация - закрыть доступ посторонним на территорию, привести здание в порядок или отказаться от него - до конца не понятно.

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