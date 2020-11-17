Прокуратура просит отправить бывшего замначальника областного УФСИН в колонию на 5 лет

ФСИНовца задержали сотрудники ФСБ летом прошлого года Фото: кадр с оперативного видео

В Самаре закончено судебное следствие по уголовному делу о взяточничестве. На скамье подсудимых - бывший заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Денис Шматов, когда-то он курировал вопросы собственной безопасности, но в июле прошлого года был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области за получение взятки.

Напомним, по версии следствия Денис Шматов получил 520 тысяч рублей за улучшение условий содержания Ирины Тюменцевой и Оксаны Пименовой. Женщин судили как черных риелторов и недавно признали виновными в целом перечне тяжких преступлений.

Изначально экс-ФСИНовец вину не признавал, 5 месяцев он провел в СИЗО, потом заключил сделку со следствием и его перевели по решению суда под домашний арест.

Расследование длилось около 8 месяцев, в марте 2020 года дело передали в Железнодорожный районный суд Самары. 13 ноября прошли прения сторон, во время которых гособвинение просило назначить Шматову 5 лет лишения свободы.

К слову, санкции ч.5 ст.290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере", по которой его судят, предусматривают наказание в виде штрафа в размере 2-4 млн рублей либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Сейчас суд находится в совещательной комнате, дата оглашения приговора пока не назначена.

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