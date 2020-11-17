"Я не переставал работать": Армен Бенян рассказал, как перенес коронавирус и чем лечился

Армен Бенян рассказал о своей болезни на радио КП Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в прямом эфире на радио "Комсомольская правда" рассказал, как лечился от коронавируса и почему почти не заметил болезнь.

- Работа спасает от трех зол: болезни, бедности и скуки. Я перенес коронавирус в легкой форме, в том числе и потому, что в течение всей болезни я продолжал работать и времени на себя по большому счету не было. Я принимал обычные препараты: арбидол и азитромицин в течение 5 дней, и соответственно симптоматика в виде однократного повышения температуры, общей слабости и утомляемости, мышечных болей достаточно быстро прошли. И я откровенно говоря, особо к себе не прислушивался, не позволял болезни возобладать над собой, - отметил министр.

Он отметил, что очень многое зависит от исходного настроя пациента. И порекомендовал в первую очередь всем сохранять спокойствие и предполагать, что заболевание не перейдет в тяжелую форму.

По истечении 14 дней после первого положительного анализа я сдал кровь на антитела и количественный анализ показал наличие антител обоих классов М и G. Это было более месяца назад. Повторного анализа я не делал, - также признался министр. И уточнил, что соблюдает все противоэпидемиологические мероприятия, ведь случаи повторного заражения уже названы вполне возможным исходом.