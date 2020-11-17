У нас план есть "В", и план "С": Дмитрий Азаров рассказал, зачем открывают новые COVID-койки

В Самарской области готовят резервные места для коронавирусных больных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти прорабатывают разные меры реагирования на ухудшение или улучшение ситуации с коронавирусом в регионе.

Пока в Самарской области развивается не лучший сценарий: за сутки анализы подтвердили ковид еще у 216 пациентов, сейчас под наблюдением медиков остается 131 больной.

В регионе создано 6350 коек для лечения COVID-19, при этом около 700 мест остаются в резерве:

- У нас на сегодняшний момент еще есть запас – около 700 коек, готовых немедленно принимать пациентов, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Но, конечно, есть и план "В", и план "С", по которому мы готовы и дополнительные объемы коечного фонда переводить под борьбу с коронавирусом. Очень надеюсь, что нам это не потребуется.

Напомним, недавно глава региона обратился с инициативой об увеличении коечного фонда в Самарской области к федеральным властям, и председатель правительства России Михаил Мишустин его поддержал, после чего 200 коек в клиниках Самарского медицинского университета были выделены для ковидных больных.

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