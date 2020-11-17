Самарцам предлагают узаконить Кировский рынок, чтобы можно было сдавать землю под ним в аренду

Сейчас земля под Кировским рынком предназначена для размещения нежилых строений - амбаров и административных помещений ближайшей станции метро. Фото: rosreestronline.ru/map

В Самаре часть Кировского рынка, расположенную между двумя входами на станцию метро Кировская, могут передать под земли, предназначенные для размещения рынков и объектов торговли - торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов.

Городские власти оповещают горожан о публичных слушаниях, на которых будет решаться вопрос о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования целого перечня земельных участков по всей Самаре. Часть из них могут пойти под многоэтажную застройку, часть - под торговые площади.

В частности, львиную долю Кировского рынка площадью 10 593 квадратных метра предлагают отдать под рынки, объекты торговли, торговые и торгово-развлекательные центры. Сейчас эти земли предназначены для размещения нежилых строений - амбаров и административных помещений ближайшей станции метро. По факту много лет здесь уже размещается Кировский рынок. И если земля под ним будет "подходящего назначения", то власти смогут официально сдавать ее в аренду продавцам либо иным предпринимателям, заинтересованным в развитии бизнеса на этом участке.

Решать вопрос земли под Кировским рынком будут совсем скоро: с 26 ноября по 7 декабря жители могут увидеть проекты по адресу: ул.Галактионовская, 132, холл 1-ого этажа (в этом здании расположен городской департамент градостроительства), а сами публичные слушания состоятся 7 декабря в 18 00 по адресу: ул.Ново-Садовая, 20, актовый зал (это здание администрации Октябрьского района Самары)

Все подробности можно узнать по телефонам: 8 (846) 242-03-49, 8 (846) 242-08-40.