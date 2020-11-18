Дмитрий Азаров рассказал, кто точно не получит вакцину от коронавируса в декабре 2020 года

Врачи получат вакцину в первую очередь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что очередная партия вакцины от коронавируса в 2709 доз придет в регион в начале ноября. Изначально планировалось, что удастся сделать лишь 2500 прививок, но федеральный центр благодаря инициативе губернатора согласовал большее число доз вакцины.

Губернатор рассказал, что в первую очередь будут прививать врачей.

- 90% вакцин будут отданы сотрудникам медучреждений, 10% - социальным работникам, людям, которые работают в стационарах, на дому, с теми гражданами, которые нуждаются в помощи, - рассказал Дмитрий Азаров. - Никаких членов Правительства, их родных и близких нет и в помине в числе получателей вакцины. Считаю это невозможным, - подчеркнул глава региона.

Ранее министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил журналисту КП-Самара, что медики, получившие 42 вакцины из первой партии чувствуют себя хорошо, у всех выработаны антитела и все не заболели.