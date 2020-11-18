В офисах АО «СамГЭС» потребителей принимают только по предварительной записи

Решить многие вопросы можно онлайн
Фото: Василий Вахрин
Жителей Самары предупредили о новом режиме работы офисов АО «СамГЭС». Теперь потребителей здесь принимают только по предварительной записи. Это делается из-за профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса в Самарской области.
Записаться на прием можно в рабочие дни: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00; в пятницу с 8:00 до 16:00 по телефону справочной: 993-82-00.
Для очного посещения работают только два офиса по адресам ул. Гагарина, 22, стр.1 и пр. Кирова, 210. В остальных офисах консультацию граждан проводят только дистанционно.
Также в компании напоминают, что безопасно передать показания приборов учета, оплатить потребленную электроэнергию можно в личном кабинете. А решить вопросы можно в виртуальной приемной.
Оплачивайте электроэнергию любым удобным вам способом:
- ПАО «Сбербанк России»
- АО «Почта России»
- АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
- Банкоматы и Интернет-банк ПАО «ВТБ»
- ООО «Земский банк»
- ООО УК «Приволжское ПЖРУ»
- АО «ПЖРТ Промышленного района»
АО «СамГЭС» убедительно просит потребителей помочь передать показания приборов учета и оплатить электроэнергию за своих родственников, друзей и знакомых, находящихся в группе риска, дистанционно.