В офисах АО «СамГЭС» потребителей принимают только по предварительной записи

Решить многие вопросы можно онлайн Фото: Василий Вахрин

Жителей Самары предупредили о новом режиме работы офисов АО «СамГЭС». Теперь потребителей здесь принимают только по предварительной записи. Это делается из-за профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса в Самарской области.

Записаться на прием можно в рабочие дни: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00; в пятницу с 8:00 до 16:00 по телефону справочной: 993-82-00.

Для очного посещения работают только два офиса по адресам ул. Гагарина, 22, стр.1 и пр. Кирова, 210. В остальных офисах консультацию граждан проводят только дистанционно.

Также в компании напоминают, что безопасно передать показания приборов учета, оплатить потребленную электроэнергию можно в личном кабинете. А решить вопросы можно в виртуальной приемной.

Оплачивайте электроэнергию любым удобным вам способом:

- ПАО «Сбербанк России»

- АО «Почта России»

- АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

- Банкоматы и Интернет-банк ПАО «ВТБ»

- ООО «Земский банк»

- ООО УК «Приволжское ПЖРУ»

- АО «ПЖРТ Промышленного района»

АО «СамГЭС» убедительно просит потребителей помочь передать показания приборов учета и оплатить электроэнергию за своих родственников, друзей и знакомых, находящихся в группе риска, дистанционно.