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В Самаре бухгалтера получают на 8 тыс. больше, чем в Тольятти

На вакансию бухгалтера в обоих городах претендуют порядка 8 человек
Вячеслав СОРОКИН
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Самарские бухгалтеры зарабатывают больше тольяттинских

Самарские бухгалтеры зарабатывают больше тольяттинских

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и Тольятти на вакансию бухгалтера претендуют порядка 8-ми человек, выяснили эксперты сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Средние зарплаты по вакансии различаются. Если в Самаре работодатели готовы предложить соискателям в районе 35 тыс. рублей, то в Тольятти - 27,5 тыс. рублей. При этом по сравнению с осенью прошлого года зарплаты подросли в обоих городах - в Самаре на 5 тыс. рублей, а в Тольятти - на 2,5 тыс. рублей. Возросло и количество вакансий - в октябре текущего года их появилось на 7% больше, чем в октябре прошлого.

Эксперты сайта отмечают, что работодатели реже готовы идти на снижение зарплаты по сравнению с весной текущего года, при этом количество соискателей уменьшилось.