В Самарской области будут судить наркосбытчиков, которые наторговали героином на 1,5 млн рублей

Участников преступной группы будут судить за сбыт наркотиков в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в суд передано уголовное дело в отношении семи человек, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

Как выяснилось в ходе следствия, житель Оренбургской области вместе с неустановленным подельником создал преступную группу, в которую вовлек еще четверых человек из Похвистневского района Самарской области и женщину из Тольятти.

Преступная группа занималась сбытом наркотиков в Похвистневском районе. Покупателям при личных встречах передавали героин, все расчеты велись наличными деньгами. Деятельность группы контролировали организаторы через сотовую связь и смс-сообщения, устраивались и встречи участников группы.

Как выяснилось в ходе следствия, преступная группа сбыла более 200 грамм героина на сумму в 1,5 млн рублей. По шести эпизодам возбуждено уголовное дело, обвиняемые находятся под стражей.

Дело передано на рассмотрение в Похвистневский районный суд.