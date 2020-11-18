В Самарской области начали ограничивать тепло компаниям-должникам

Компании-должники будут отключать от отопления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре частично ограничили подачу тепла для автосервиса на улице Киевской, владельцы которого задолжали за услуги по отоплению. Об этом говорится в сообщении самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс".

По данным компании, сервис имеет долг в 35 тыс. рублей, а также самовольно подключился к централизованному теплоснабжению, сославшись на то, что не получал документов на оплату со стороны теплоснабжающей организации. В полном объеме тепло появится после полной оплаты долга.

В Самарской области задолженность юридических лиц за тепло составляет около 6 млрд рублей. В ноябре энергетики планируют провести рейды по 46-ти клиентам-должникам.