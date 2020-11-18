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В Самарской области начали ограничивать тепло компаниям-должникам

Общая задолженность юрлиц составляет около 6 млрд рублей
Вячеслав СОРОКИН
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Компании-должники будут отключать от отопления

Компании-должники будут отключать от отопления

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре частично ограничили подачу тепла для автосервиса на улице Киевской, владельцы которого задолжали за услуги по отоплению. Об этом говорится в сообщении самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс".

По данным компании, сервис имеет долг в 35 тыс. рублей, а также самовольно подключился к централизованному теплоснабжению, сославшись на то, что не получал документов на оплату со стороны теплоснабжающей организации. В полном объеме тепло появится после полной оплаты долга.

В Самарской области задолженность юридических лиц за тепло составляет около 6 млрд рублей. В ноябре энергетики планируют провести рейды по 46-ти клиентам-должникам.

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