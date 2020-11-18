Для начинающих предпринимателей и самозанятых Самарского региона: курс-концентрат «Контент и таргетинг - двигатели продаж»

Курс-концентрат «Контент и таргетинг - двигатели продаж»

Команда проекта «Мой бизнес 63» запускает очередной формат мероприятий - мини-курсы для тех, кто только запустил свой бизнес-проект. Небольшие, но содержательные интенсивы по разным тематикам, связанным с развитием предпринимательской грамотности, будут проходить в выходные дни. Это позволит участникам, с одной стороны, не отвлекаться от рабочего процесса в будни, а с другой – полностью погрузиться в тему и быстро, но качественно прокачать необходимые навыки всего за пару дней.

Первый курс-концентрат стартует уже в ближайшие выходные – 21-22 ноября 2020 года – и будет полностью посвящен вопросам продвижения бизнеса в социальных сетях. В программе – четыре семинара от международных экспертов в сфере SMM и таргета. Они расскажут участникам курса, как работать с контентом, научат азам smm-менеджмента и посвятят в тонкости таргетированной рекламы в наиболее популярных у пользователей социальных сетях. Каждый из четырех семинаров будет состоять из теоретической части и практической отработки полученных знаний в прямом эфире.

К участию приглашаются начинающие предприниматели, которые зарегистрировали бизнес в 2020 году, и самозанятые, которые стремятся развивать свои компетенции и проект.

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