Водитель из Ханты-Мансийского автономного округа попал в ДТП в Самарской области

В аварию попал попал водитель их Ханты-Мансийского автономного округа

В Самарской области произошло ДТП с участием водителя из Ханты-Мансийского автономного округа. По данным региональной полиции, авария произошла в 5:30 утра во вторник, 17 ноября. В Исаклинском районе грузовой "КамАЗ" поворачивал налево и не пропустил легковой автомобиль "Киа Рио", который ехал по главной дороге.

Как выяснилось, "КамАЗом" управлял 60-летний водитель из Костромской области, а за рулем легкового автомобиля был 47-летний житель поселка Ульт-Ягун Ханты-Мансийского автономного округа. В результате аварии травмы получил 17-летний пассажир легковушки.

По имеющимся данным, легковой автомобиль в результате ДТП загорелся. По данным регионального МЧС, на месте работали спасатели, при этом о возгорании не сообщается.