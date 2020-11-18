В Самарской области ежедневно фиксируют более 200 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки зафиксировано 216 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе каждый день фиксируется больше двухсот заразившихся. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 19 510 человек. При этом вылечились более 17 тыс. человек, из которых 259 были выписаны за прошедшие сутки. Зафиксировано 4 новых смертельных случая, всего умерло 368 человек.

Всего по стране за сутки по стране нашли 20 985 новых случаев заражения, всего заболели 1,9 млн человек.