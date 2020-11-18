Самарский депутат оценил инициативу "Единой России" по сохранению Байкала

О сохранности Байкала позаботятся отдельно

Региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» по Самарской области Денис Волков прокомментировал инициативу "Единой России" по сохранению водных ресурсов Байкала. Партия настаивает на тотальном запрете полимерных сетей для рыбалки на озере и на ограничении использования бытового пластика и фосфатов.

- Пандемия внесла определенные коррективы в нашу работу, но экологическая повестка на территории России остается актуальной. Серьезным вопросом для нашей страны является сохранение водных ресурсов таких, как озеро Байкал или река Волга. Жители регионов, в которых сосредоточены значительные водные ресурсы, должны включаться в совместную работу по сохранению их потенциала, - отметил Денис Волков.

Он подчеркнул, что в 2021 году партия еще больше расширит свою эколого-просветительскую деятельность.

- Будем вестиобразовательные и разъяснительные проекты, эко-десанты, субботники, рейды по выявлению несанкционированных свалок и незаконной вырубке прибрежных лесов. И естественно, будет говорить о богатстве водных ресурсов озера Байкал, - отметил он.