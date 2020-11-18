Количество онлайн-платежей за покупку одежды в Самарской области выросло на фоне пандемии в 8,9 раза

Анализ собственных данных показал, что безусловным лидером по приросту количества платежей стали магазины одежды, где количество онлайн-покупок увеличилось в 8,9 раза. Примерно втрое выросли онлайн-транзакции на оплату спорттоваров, страховых и курьерских услуг. При этом во всех перечисленных категориях снизился средний чек покупки.

2020 год внес значительные изменения в потребительские привычки самарцев и работу бизнеса. С весны этого года многие крупные компании и малые предприятия переориентировали свои каналы продаж: заметно выросли онлайн-транзакции в категориях, где раньше господствовали офлайн-продажи.А введение новых ограничительных мер в начале октября снова побудило потребителей вернуться к покупкам в интернете после летних послаблений.

Наибольший рост онлайн-продаж показали магазины одежды и аксессуаров. Здесь в октябре 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество транзакций увеличилось в 8,9 раза, средний чек при этом уменьшился на 36% до 2455 рублей. Первый резкий рост онлайн-продаж одежды наблюдался в марте-апреле 2020 года во время самоизоляции, введенной в России из-за пандемии коронавируса. [1] Тогда потребители были вынуждены перейти к онлайн-покупкам одежды поскольку все офлайн магазины были закрыты. Осенний рост можно объяснить тем, что люди оценили удобство шопинга, не выходя из дома, тем более, что часть интернет-магазинов предоставляет возможность бесплатной примерки и возврата не подошедшей вещи. Также многие крупные сетевые магазины стали предлагать дополнительные скидки при онлайн-покупках.

На втором месте по увеличению количества продаж в онлайне – спорттовары. Прирост в этой категории в октябре составил 3,9 раза год к году, средний чек на их покупку снизился на 30%. Затем идут страховые услуги – рост в 2,9 раза, снижение среднего чека здесь на 11%.

Снижение среднего чека в большинстве категорий на фоне значительного роста продаж говорит о том, что онлайн-покупки россияне стали совершать чаще, но при этом подходить к выбору товаров более экономно. Самое значительное увеличение среднего чека наблюдается при покупках косметики (+41%) и товаров для дома (+26%).

Примечательно, что в категориях, которые были изначально ориентированы на онлайн, изменения произошли незначительные. Так, например, в телекоммуникационных услугах количество транзакций увеличилось всего на 7%, а продажи приложений и игр для смартфонов, игровых консолей и компьютеров, наоборот, снизились на 4%.При этом значительно увеличились досуговые категории: онлайн-кинотеатры (+71%) и онлайн-знакомства (+67%), что объясняется ограниченными возможностями в реальном общении.

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[1] Аналитика МТС Банка: Во время карантина количество онлайн-покупок одежды в России выросло в пять раз