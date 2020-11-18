В Самарской области тушат строительные материалы на частной территории

Пожарные тушат загоревшиеся строительные материалы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Приморский Самарской области пожарные тушат строительные материалы, находящиеся на частной территории. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

Информация о возгорании поступила в 10:17. Пожарные прибыли на место по повышенному рангу выезда. Горели строительные материалы на площади в 70 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 11:46.

В результате случившегося погибших и пострадавших не было.

Ранее в Самаре произошел пожар на Студенческом переулке около здания правительства региона, на котором пострадали четыре человека.