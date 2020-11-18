Юные музыканты из Самары позвали Деда Мороза в гости

Ребята записали открытку для Деда Мороза

Юные музыканты из Самары решили преподнести Деду Морозу подарок к его дню рождения. И записали настоящую музыкальную видеооткрытку. Ученики самарской Детской центральной музыкальной школы не долго думали, чем удивить любимого сказочного героя - конечно же, делать нужно то, что получается лучше всего. Поэтому ребята составили небольшой концерт из любимых произведения и все записали на камеру. Исполнять концертные номера в школе есть ан чем: совсем недавно, в начале осени, благодаря нацпроекту "Культура" здесь появились рояли, саксофоны и кларнет, гитара и аккордеон. Юные музыканты всеми инструментами уже отлично владеют.

А еще школьники сочинили стихотворение, в котором позвали сказочного волшебника в гости в Самару:

- «Мы сейчас хотим поздравить Дед Мороза с днем рожденья,

Пожелать ему здоровья и сыграть для настроенья.

Пусть несут его олени с новогодней нашей песней,

Чтобы Новый год отметить мы могли в Самаре вместе!».

- Я уверена, что наш музыкальный приветпонравится Дедушке Морозу. Ребята былитак увлечены идеей поздравления! Им очень хотелось продемонстрировать свое мастерство и возможности новых инструментов. А нам, взрослым, остается только присоединиться к пожеланиям, - оценила такую инициативу ребят директор школы Ирина Кузнецова.