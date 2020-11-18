Для украшения Самары используют 100 км гирлянд

В Самаре монтируют иллюминацию для новогодних праздников

В Самаре для украшения города к новогодним праздникам будет использовано около 100 км гирлянд, которыми украсят порядка 1 тыс. деревьев. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Сейчас устанавливают постаменты для световых фонтанов. В сквере в районе улиц Авроры и Аэродромной появятся два светящихся дерева. Фигуры персонажей мультсериала "Смешарики" появятся на площади Куйбышева. Они не просто будут статичным украшением, а станут интерактивным объектом с технологией дополненной реальности - если навести на них камеру смартфона, начнется воспроизведение трехмерных изображений со звуком.

На главной площади города приступили к установке новогодней елки. В центре площади поставят 25-метровую ель, а вокруг нее разместят несколько елок поменьше. С помощью медиагирлянд будут транслировать тематические сюжеты.

На склоне около площади Славы монтируется иллюминация в виде сказочного ледяного дворца. Каркас начали устанавливать около двух недель назад, сейчас работы выполнены на 80%.

Как отмечают в администрации, в некоторых районах города на ночь иллюминацию будут отключать, чтобы она не светила в окна домов и мешала спать.