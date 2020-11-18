Тольяттинский боец Александр Солдаткин выиграл Кубок мира по рукопашному бою

Тольяттинский боец выиграл Кубок мира во второй раз подряд

Тольяттинский спортсмен Александр Солдаткин выиграл Кубок мира по рукопашному бою. Соревнования прошли в Минске.

Солдаткин является воспитанником тольяттинской школы олимпийского резерва "Союз". Он выступал в категории свыше 95 кг и выиграл золотую медаль. Это вторая его победа на Кубке мира подряд, в прошлом году он также оказался лучшим. При этом в этом году Солдаткин выступал с травмой.

В турнире участвовали представители восьми стран, помимо россиян выступали бойцы из Ирана, Греции, Чехии, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, а также из Белоруссии.

Тренирует тольяттинского чемпиона Андрей Старостин.