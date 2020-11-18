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Тольяттинский боец Александр Солдаткин выиграл Кубок мира по рукопашному бою

Соревнования проходили в Минске
Вячеслав СОРОКИН
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Тольяттинский боец выиграл Кубок мира во второй раз подряд

Тольяттинский боец выиграл Кубок мира во второй раз подряд

Тольяттинский спортсмен Александр Солдаткин выиграл Кубок мира по рукопашному бою. Соревнования прошли в Минске.

Солдаткин является воспитанником тольяттинской школы олимпийского резерва "Союз". Он выступал в категории свыше 95 кг и выиграл золотую медаль. Это вторая его победа на Кубке мира подряд, в прошлом году он также оказался лучшим. При этом в этом году Солдаткин выступал с травмой.

В турнире участвовали представители восьми стран, помимо россиян выступали бойцы из Ирана, Греции, Чехии, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, а также из Белоруссии.

Тренирует тольяттинского чемпиона Андрей Старостин.