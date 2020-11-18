95-летний полковник милиции в Самаре претендует на победу в "Народном призвании"

Полковник милиции претендует на победу в номинации

В Самарской области стартовала акция "Народное признание". В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в нее была включена номинация "Память и Слава". В ней участвуют те люди, которые внесли огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

Среди участников - живая легенда, ветеран ВОВ и МВД РФ, полковник милиции в отставке Петр Никитович Шлыков.

- Вся жизнь Петра Никитовича – это целая эпоха, по которой он продолжает идти с привычной офицерской выправкой, делясь со своим неоценимым опытом и фактами из своей не простой, но в то же время очень интересной жизни, - рассказывают о ветеране коллеги.

Петр Шлыков в этом году отметил свое 95-летие и самым счастливым днем в жизни считает День Победы, который встретил в госпитале в Будапеште. В марте 1949 года Петр Никитович поступил на службу в ОВД в отдел борьбы с бандитизмом. В 1957 году окончил Ленинградскую школу милиции. С 1969 года по 1975 год он возглавлял ОВД Похвистневского райисполкома.

А еще в семье Шлыковых есть общее хобби: сочинение стихов. Многие произведения Петра Шлыкова посвящены Великой Отечественной войне.

Проголосовать за Петра Шлыкова можно на сайте акции.