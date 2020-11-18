В Самарской области впервые перепрофилировали поликлинику под инфекционный госпиталь

Поликлинику переоборудовали в госпиталь за две с половиной недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в микрорайоне Южный город начал работу инфекционный госпиталь, впервые созданный на базе поликлиники. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В госпитале создано 210 коек, из которых 100 оборудованы подачей кислорода, шесть коек предназначены для реанимации. К работе привлечены 120 человек, в том числе преподаватели и студенты медуниверситетов. Персонал прошел обучение и инструктаж по обращению со средствами защиты.

Ране в Самаре разрешили открыть ковид-госпиталь на 200 коек в терапевтическом корпусе клиник СамГМУ. Сейчас в регионе организовано более 6 тыс. коек.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в эфире радио "Комсомольская правда" высказался об идее открывать ковидные госпитали в торговых центрах и отметил, что "ни одну здравую идею сейчас отвергать не следует".

В Самарской области, по данным на 18 ноября, коронавирусом заразились 19 510 человек, в том числе 216 за прошедшие сутки. Вылечились более 17 тыс. человек, 368 заразившихся умерли.