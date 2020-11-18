Самарская сетевая компания получила паспорт готовности к зиме

Энергетики в Самаре к зиме готовы

Самарские энергетики получили паспорт готовности к зиме. Такой документ Самарской сетевой компании выдали в Министерстве энергетики РФ. Это доказывает, что все плановые мероприятия по ремонту были проведены тщательно, с соблюдением сроков и организация готова функционировать в период морозов и холодов.

Так, летом сотрудники всех семи структурных подразделений АО «ССК», обслуживающих распределительные сети на территории Самарской области, делали капитальный и текущий ремонт электросетевого оборудования. Также в организации в нужных количествах запасли средства индивидуальной защиты персонала, сформировали запас материалов для выполнения возможных аварийно-восстановительных работ. Весь автотранспорт и спецтехнику тщательно подготовили к работе в зимних условиях.

Всего утвержденный план подготовки к ОЗП АО «ССК» включал 90 мероприятий. Все они выполнены в полном объеме и в срок, в результате чего компания подтвердила свою готовность к прохождению осенне-зимнего периода и получила соответствующий документ.