"Гол на Самара Арене и космическая еда": ведущие телешоу "Орел и Решка" побывали в Самаре

Популярное телешоу снимали в Самаре

Очередной выпуск популярного телешоу "Орел и Решка" был посвящен Самаре. Ведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез провели выходные в нашем городе. Золотая карта досталась Тимуру, а Регина путешествовала на 100 долларов.

Тимур Родригез полетал над Самарой на гидросамолете Л-145, производимом в регионе, поездил на вазовской классике и побывал на сборочном предприятии в Тольятти, где принял участие в сборке спортивной версии "Лады Гранты".

Побывал телеведущий и на стадионе "Самара Арена". Вместе с нападающим команды "Крылья Советов", для которой стадион является домашним, Максимом Канунниковым, Тимур вышел на поле и пробил по воротам. На его путешествие ушло около 350 тыс. рублей.

Региона Тодоренко, которая обходилась гораздо более скромной суммой, отправилась в путешествие на теплоходе и побывала в Ширяево, где посетила дом-музей Ильи Репина. Побывала она также в селе Зольное и доехала до замка Гарибальди.

В Самаре Регина побывала в музее "Самара Космическая", где попробовала настоящую еду космонавтов.