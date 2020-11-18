Самарские подростки отделались предупреждением за посещение ТЦ во время запрета

Подростки пока ограничиваются предупреждениями. Фото - администрация Самары

В Самаре во время заседания комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели дела в отношении пяти несовершеннолетних, которых поймали на рейдах в торговых центрах города.

В Самарской области до 22 ноября действуют ограничения, в соответствии с которыми детям и подросткам нельзя посещать торговые центры без сопровождения взрослых. В конце октября начались профилактические рейды, во время которых выявляли несовершеннолетних нарушителей. Если подростку уже исполнилось 16 лет, то он сам несет ответственность, если не исполнилось - к ответственности привлекаются его родители.

Комиссия рассмотрела дела в отношении пяти подростков и учла, что раньше они к административной ответственности не привлекались, по месту учебы о них отзываются положительно. В итоге было принято решение ограничиться предупреждением.

Профилактические рейды в торговых центрах продолжатся, за нарушение ограничений можно получить штраф до 30 тыс. рублей.