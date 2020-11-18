В минздраве рассказали, сколько свободных коек осталось для больных коронавирусом

В Самарской области в больницах подготовлено более 6 тысяч коек для людей с коронавирусом Фото: соцсети

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали, как обстоят дела с коечным фондом. Согласно информации ведомства его продолжают наращивать. Сейчас в регионе задействовано большее 6 тысяч койко-мест для тех, кто болеет короновирусом.

- По данным на 18 ноября, занято 5495 коек, свободно 668 мест, - рассказали в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения covid-19 на территории губернии.

Еще 485 коек развернули в санаториях. Туда отправляют долечиваться пациентов с пневмонией. Тех, кто сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, там не принимают. На сегодня в подобных организациях занято 213 коек.