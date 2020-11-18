Стало известно, где в Самарской области нашли очередных заболевших коронавирусом

В Самаре коронавирусом болеют больше всего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 ноября в регионе подтвердились еще 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших нашли в Самаре - 62 человека. В Тольятти появилось 25 новых инфицированных. В Новокуйбышевске - 17.

- По 11 заболевших прибавилось в Сызрани и Кинель-Черкасском районе. По 10 - в Кинеле и Красноярском районе. По 7 - в Октябрьске и Большечерниговском районе, - рассказывают в оперативном штабе.

6 граждан узнали о недуге в Большеглушицком районе. По 5 - в Чапаевске, Пестравском, Похвистневском и Сергиевском районах. По 4 - в Богатовском, Волжском и Кинельском районах. По 3 - Елховском, Клявлинском и Шенталинском районах. В Похвистнево и в Челно-Вершинском районе по 2 новых заболевших. В Жигулевске, Отрадном, Камышлинском, Сызранском и Шигонском районах - по 1.

11 новых пациентов контактировали с ранее заболевшими. 185 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 20 не имели никаких клинических проявлений. Напомним, что общее число инфицированных за все время пандемии в губернии - 19510.