"Умная дорога и обход Тольятти": Самарская область презентовала уникальные проекты на транспортном форуме в Москве

Самарская делегация на "Транспортной неделе 2020"

18 ноября в Москве стартовало важнейшее деловое событие - форум "Транспортная неделя 2020". В нем принимает участие и делегация Самарской области, презентовавшая свои достижения в сфере дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и гостям мероприятия.

В экспозиции только ключевые проекты. Среди них - строительство обхода города Тольятти с мостом через Волгу. Он станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Возведение Волжского моста - крупнейший в стране проект на основе механизмов ГЧП, объем частных инвестиций составляет более 120 миллиардов рублей. Его реализация стала возможной благодаря участию губернатора Дмитрий Азарова, который провел ряд переговоров и отстоял интересы губернии.

Проект, действительно, впечатляет. Автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения. Максимальная разрешенная скорость на них - 120 км/ч, что позволит гораздо быстрее добираться от столицы до Самары. Также магистраль обещает снизить транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС. Положительно реализация этих планов должна сказаться и на экономическом развитии Тольятти.

В рамках этого же проекта специалисты построят новые дороги общей протяженности почти 100 км. Мост займет 3,7 км. На правом берегу Волги трасса соединится с подъездом от М5 "Урал" к Ульяновску, на левом - с М5 "Урал". Работы уже ведутся.

- Мы опережающими темпами "зашли" в этот проект, создали условия на региональном уровне, чтобы этот межгосударственный проект начал реализовываться раньше намеченных сроков. Мостовой переход через Волгу строится уже практически год, начаты работы по подготовке территорий, связанных со строительством самой дороги, – отметил глава региона.

С мостами в области вообще ситуация уникальная. В одно время с Волжским строятся еще два - через реку Сок и реку Самару.

На форуме рассказали и том, что ремонт существующей транспортной инфраструктуры губернии идет полным ходом и весьма успешно. Согласно показателям, Самарская область в тройке лучших в стране по итогам 10 месяцев 2020 года.

Помимо этого на самарском стенде представлены разработки по внедрению интеллектуальных систем управления транспортными потоками и строительству телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для внедрения полноценного комплекса ИТС и запуска беспилотного транспорта, а также созданию национальной квантовой сети и электромобилей.

Так, одна из местных компаний представила проект "умная дорога Самара-Тольятти". Он призван повысить безопасность движения, в том числе и с помощью анализа дорожной обстановки в режиме онлайн и информирования водителей о потенциально опасных ситуациях. Его экспериментальный запуск прошел уже на Московском шоссе. Информацию водитель получает при установке в авто специального считывающего устройства. Пешеход на проезжей части, работа спецтехники, открытый колодец - все это вы узнаете вовремя.

- Это очень важно, особенно сейчас, в ноябре, когда часто бывают туманы. В условиях практически нулевой видимости водитель может узнать, что впереди есть пешеход, другое транспортное средство, – считает Дмитрий Азаров.

В планах расширить проект до трассы Самара - Тольятти. Устройства будут устанавливать на участки дороги. Магистраль обещает стать первой в РФ, где будет работать подобная система.