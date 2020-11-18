В Самарской области мужчина зарезал своего знакомого и сказал, что защищался

Злоумышленника признали виновным
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области вынесли приговор 31-летнему жителю села Муранка, что в Шигонском районе. Его признали виновным в совершении убийства.
- Установлено, что ночью 17 марта этого года мужчина четыре раза ударил ножом своего знакомого - в туловище и шею. От полученных повреждений он скончался до приезда медиков, - сообщили в прокуратуре региона.
Злоумышленник частично признал свою причастность к преступлению. Он заявил, что нанес оппоненту ранения при самообороне.
Подсудимого в итоге отправили в колонию строгого режима. Согласно вердикту, он должен провести там 8 лет. Также родственнице погибшего фигуранта обязали выплатить 700 тысяч рублей.