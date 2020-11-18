В Самаре жители "высадили" траурные цветы в многолетней яме на Карла Маркса

Жители просят заделать яму на Карла Маркса уже несколько лет ФОТО: ДТП Самара Фото: соцсети

Жители областной столицы иногда весьма необычным образом стараются обратить внимание властей на проблемы с местными дорогами. Так, на днях они провели акцию вокруг аварийно-опасного участка на проезжей части на проспекте Карла Маркса в границах Ленинского и Железнодорожного районов.

- Проспект Карла Маркса д. 32, д.30 "а" и д. 30. Все эти годы жители района пытаются понять, чья это разрушается дорога? Администрация Ленинского перекладывает на Ж/Д района. Железнодорожная администрация на Ленинскую, - пишет неравнодушный самарец в паблике "ДТП Самара".

По словам пользователя социальных сетей, пока управленцы выясняют, кому принадлежит участок дороги, жители высадили там искусственные цветы и таким образом "похоронили" надежду на решение проблемы. Впрочем, они все еще просят чиновников сделать зимой хотя бы ямочный ремонт.

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