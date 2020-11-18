У самарских водителей есть возможность не платить транспортный налог

Автолюбителям нужно пользоваться природным газом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не все самарцы воспользовались скидками на транспортный налог. Закон о льготах для автолюбителей, чьи машины работают на биологическом топливе, губернатор Дмитрий Азаров подписал в марте, но он оказался не очень востребованным, сообщили на заседании профильного комитета в губдуме.

Напомним, что владельцы транспорта, использующие газ в качестве дополнительного топлива, должны были платить половину ставки налога. Если авто полностью на газу, то ее хозяин освобождался от выплат. В списке числится 2559 автомобилей, а к 2023 году чиновники планируют зарегистрировать еще 4000 машин на метане и даже выплатить водителям компенсацию за переоборудование.

Но граждане должны и сами не сидеть на месте. По словам заместителя начальника УФНС России по региону Галии Кузнецовой, для получения льготы нужно обратиться в налоговую и предоставить ПТС либо выписку из него с отметкой о возможности использования природного газа в качестве топлива.

При первых обращениях горожан возникли проблемы, они использовали разные формулировки в паспортах ТС. Теперь для сотрудников ГИБДД разработаны рекомендации, призванные исправить недочеты в документах.