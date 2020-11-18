В Самаре уволили начальника полицейского отдела, который требовал деньги от бизнесмена

Скоро дело о коррупции будут рассматривать в суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре лишился своей должности начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД по городу. Его уволили в связи с утратой доверия. Офицер попался на коррупции.

- Летом мужчина потребовал от индивидуального предпринимателя, планировавшего открытие в городе пунктов общепита и нелегальной продажи алкоголя, ежемесячное денежное вознаграждение, - рассказывают в региональной прокуратуре.

Взамен правоохранитель обещал закрывать глаза на нарушения закона, которые допускает бизнесмен. Они договорились, и 28 августа страж порядка получил 140 тысяч рублей от своего компаньона. Сразу после этого его задержали.

Сотрудники надзорного ведомства также выявили, что в течение 2016-2019 годов обвиняемый предоставлял неполные сведения о доходах и личном имуществе. В адрес ГУ МВД по региону было внесено представление, по которому начальника отдела и лишили работы.

Сейчас в отношении теперь уже бывшего полицейского закончено расследование уголовного дела по факту получения взятки за попустительство. Скоро его будут рассматривать в суде.