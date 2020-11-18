В Самаре над Волгой образовалась густая мгла

Дымка приятно удивила горожан Фото: принтскрин видео.

В Самарской области люди восхищаются красотой Волги, которая их в очередной раз удивила. Над рекой в эти дни образовался густой туман.

- Дымка просто потрясающая! Настоящее дыхание Волги! Дух захватывает от такого зрелища, - поделились с корреспондентом "КП-Самара" местные жители.

Объяснение природному явлению есть. Оно стало возможно из-за столкновения разных температур. Вода сегодня намного теплее, чем холодный воздух. Именно из-за этой несостыковки и появилась мгла.

Отметим, что удивительное зрелище запечатлел на видео самарский блогер Александр Карягин. Он снял ролик про строительство пассажирского причала на Волге, но кадры привлекают не только рабочим процессом.