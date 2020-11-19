В Тольятти прямо на ходу загорелся Лифан

В Тольятти тушили автомобиль

В Тольятти на ходу загорелся "Лифан" - водитель выезжал из гаражного бокса на первом этаже пятиэтажного кирпичного здания и в этот момент возник огонь. Он вышел из машины и вызвал пожарных.

Вызов поступил в 14.07, а уже в 14.42 было объявлено о полной ликвидации горения. Из здания для их безопасности эвакуировали 13 человек, погибших и пострадавших нет. Всего к тушению пожара привлекли 75 человек и 27 единиц техники.

Жителей региона просят быть максимально осторожными и внимательными при обращении с огнем и соблюдать требования безопасной эксплуатации сложного огборудования.